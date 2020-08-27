Вагнер Лав забил первые мячи за клуб из Казахстана

Дубль Вагнера Лава выводит "Кайрат" в следующий раунд Лиги Европы. Алматинцы на своём стадионе обыграли армянский "Ноа" - 4:1, пропустив при этом первыми. "Ноа" вышел вперед на восьмой минуте благодаря голу российского полузащитника Кирилла Бора. Довольно быстро "Кайрат" смог отыграться - на 12-й минуте забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов. ⠀ Вперед же "Кайрат" вышел в концовке тайма. На 35-й минуте свой первый гол за алматинцев забил 36-летний экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав. ⠀ Во втором тайме случились два гола. На 70-й минуте Лав оформил дубль, а на 94-й минуте с подачи бразильца мяч в свои ворота срезал экс-хавбек "Астаны" Денис Дедечко, но УЕФА пока записал мяч на украинского форварда "Кайрата" Адеринсола Эсеола. #football #futbol #kazakhstan #kairat #fckairat #almaty #uel #europeleague #футбол #казахстан #кайрат #фккайрат #лигаевропы #vestikz

Фото опубликовано @vestikzsport