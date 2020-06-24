Вагнер Лав прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА

Новичок «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал срыв своего трансфера в московский ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бразилец заявил, что ему не известны причины, по которым его переход в российский клуб не состоялся. При этом Лав подчеркнул, что дело точно не в деньгах, но ему очень жаль, что он не смог «вернуться домой». Также 36-летний форвард допустил, что в будущем у него еще будет шанс сыграть за ЦСКА.

О переходе в казахстанский «Кайрат» Лав объявил во вторник, 23 июня. Нападающий перешел в команду на правах свободного агента. В начале июня форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». В СМИ появилась информация о возвращении игрока в ЦСКА.

Бразилец выступал за московский ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. В составе армейцев футболист провел 231 матч и отметился 110 голами. Вместе с красно-синими нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА.

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