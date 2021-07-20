Мужчины перечислили самые опасные комплименты женщинам

Пользователь Reddit под ником u/aZestyEggRoll вспомнил, как случайно брошенный им комплимент в адрес супруги обернулся скандалом. Он попросил юзеров поделиться своими историями. В комментариях под его постом они перечислили самые опасные комплименты.

Пользователь u/aZestyEggRoll сообщил, что его жена собиралась выйти в свет и спросила, как она выглядит. «Мне было не до этого, и я сказал, что она выглядит нормально. Мой комплимент сильно разозлил ее», — сообщил юзер. Мужчина попытался успокоить супругу и объяснить, что не имел в виду ничего плохого, но не смог. Женщина обиделась и «ушла в другую комнату».

Многие комментаторы признались, что также говорили своим партнерам «опасные» комплименты. «Вспомнил разговор с женой, когда она была беременна первым сыном. Я ответил, что у нее пышная формы, и она обиделась. Это должен был быть комплимент, а она подумала, что я назвал ее толстой», — рассказал комментатор под ником TheRealJackReynolds.

Юзер Sonny74 заявил, что у него есть альтер-эго по имени Баркли, модный консультант. Комментатор прибегает к его помощи, когда супруга просит оценить ее внешний вид. «Обычно я говорю жене, что ее наряд выглядит хорошо, но если она попросит Баркли выразить свое мнение, то услышит от меня что-то вроде: "Ты подобрала хорошие цвета, но надевать каблуки не стоит — мы будем много ходить сегодня"», — поделился он.

Ранее на Reddit был опубликован пост со скриншотом анкеты 41-летнего мужчины в Tinder. Мужчина пожаловался, что на его пути часто встречаются «уродливые женщины», и попросил писать ему только тем, кто оценивает себя высоко по шкале красоты.