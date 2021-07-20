Махачев отреагировал на обвинения в копировании Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев отреагировал на обвинения в копировании Хабиба Нурмагомедова со стороны новозеландца Дэна Хукера. Пост доступен в Twitter.

29-летний россиянин напомнил, что хотел драться с Хукером год назад. «Но тогда он испугался даже упоминать мое имя», — написал Махачев. Он также отметил, что одержал восемь побед подряд в то время, как новозеландец потерпел три поражения в последних шести поединках. К посту боец приложил изображения с цитатами Хукера, где последний критикует манеру Махачева и сравнивает его с Нурмагомедовым.

Ранее Хукер обратился к Махачеву, призвав последнего «не списывать домашку» у Нурмагомедова. Он также признался, что ему было скучно смотреть поединок Махачева с бразильцем Тьягу Мойзесом.

18 июля Махачев одержал восьмую победу подряд в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он вынудил сдаться Мойзеса удушающим приемом сзади.