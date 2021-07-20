Отстраненный за допинг российский футболист рассказал об инъекциях перед матчами

Отстраненный за допинг нападающий «Ростова» Владимир Обухов рассказал об инъекциях перед матчами. Его слова приводит Eurostavka.

Футболист вспомнил, как в 2013 году перешел в «Торпедо», где его заставляли выполнять все указания главного врача и медицинского персонала команды. «За 20 часов до игры нам кололи по 4 инъекции и давали примерно 15 таблеток», — заявил он.

Обухов подчеркнул, что осуждает любое использование допинга, и дал совет другим спортсменам — не бояться задавать вопросы медикам о принимаемых препаратах.

19 июля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от выступлений троих российских игроков — Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова. Допинг-тесты были сделаны еще в 2013 году и после изучения в Московской антидопинговой лаборатории первоначально отмечены как отрицательные. В ходе совместного расследования ФИФА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) были установлены факты употребления российскими спортсменами запрещенных препаратов.

Мещерякова и Князев отстранены на два года. Обухов, признавший применение допинга и помогавший расследованию, получил полугодовую дисквалификацию.