Россиянин побывал в крымском городе Саки и назвал его унылым

Россиянин побывал в крымском городе Саки недалеко от Евпатории и описал его фразой «курортом здесь не пахнет». Своими наблюдениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи назвал крымский город унылым и депрессивным из-за старых советских пятиэтажек и шумного ремонта дорог. Также он обратил внимание, что фактически населенный пункт находится не у Черного моря, а на берегу Сакского водохранилища.

«Без своей машины добраться до моря довольно затруднительно. И уж точно отпадает вариант, когда до моря можно дойти пешочком и сразу в плавках», — отметил турист.

Тем не менее на улицах города путешественник заметил большое количество отдыхающих, которых, по его мнению, привлекает низкая стоимость жилья — по его словам, снять однокомнатные апартаменты можно за одну тысячу рублей в сутки, в то время как в соседней Евпатории цены начинаются от трех тысяч рублей.

«Зачем нужна такая экономия, если отдых превращается в каторгу? А главное, чем он отличается от отдыха дома на местной речке?», — порассуждал россиянин.

Ранее в июле российский турист побывал в Крыму после ливней и описал поездку фразой «я в ауте». По его словам, после дождей море в курортном городе Коктебель стало мутным и грязным, в воде плавает мусор. Мужчина отметил, что такую картину можно наблюдать не где-то на окраине, а в самом центре возле «приличных» четырехзвездочных отелей.