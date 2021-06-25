Россиянка посетила популярное озеро в Абхазии и назвала его болотом

Россиянка поехала в Абхазию и оценила состояние популярного среди туристов озера Рица. Ее наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, большая проходимость отдыхающих наносит окружающей водоему природе непоправимый урон. Кроме того, она назвала состояние озера кошмарным и добавила, что оно превратилось в «распиаренное болото».

«Цвет хаки, как известно, в моде, вот и озеро далеко не отстает. Поэтому вместо цвета неба — серо-зеленый мутный цвет. Вокруг еще бегают абхазы и сдирают с туристов деньги — то за фотографии, то за зверушку для фото на фоне озера, потом еще зовут поесть и так каждый день», — поделилась автор.

Также россиянка осталась недовольна блюдами в местных ресторанах с видом на озеро. Ей не понравилось мясо, поскольку оно было самым дешевым и жилистым, а хачапури она назвала «просто ужасным».

Ранее в мае российский турист поехал показывать другу Крым и оценил инфраструктуру в республике. По мнению россиянина, отелей и частных гостиниц в Крыму с каждым годом становится все больше — однако он отметил отсутствие единого стиля построек.