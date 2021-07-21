Ливерпуль исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключила британский город Ливерпуль из списка всемирного наследия. Причиной подобного решения стали строительные работы в порту, сообщается на сайте организации.

Комитет решил исключить объект «Ливерпуль — город мореходов и торговцев» из списка в ходе 44-й сессии, которая проходит онлайн в китайском городском округе Фучжоу. Престижный статус потеряли шесть участков в историческом центре и на территории городских доков. Решение комиссии связано с проектом Liverpool Waters, в рамках которого на объекте и в его буферной зоне велись строительные работы. Эксперты посчитали, что новые сооружения «наносят ущерб подлинности и целостности объекта» и привели к «необратимой утрате характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта».

Доки в Ливерпуле считаются «одним из крупнейших в мире торговых центров XVIII — XIX веков». Территория была внесена в список всемирного наследия в 2004 году, а в 2012-м оказалась среди объектов всемирного наследия, находящегося под угрозой. В ЮНЕСКО заявили, что лишение подобного статуса считается «потерей для международного сообщества и для разделяемых на международном уровне ценностей и обязательств в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии».

Ливерпуль стал третьим объектом, который лишился места в списке. До него подобное произошло с долиной Эльбы недалеко от Дрездена в Германии и резерватом аравийской антилопы в Омане.

Возражение по поводу строительства ЮНЕСКО и другие профильные организации высказали в августе 2020 года. Тогда футбольный клуб «Эвертон», который считается главным соперником «Ливерпуля», планировал построить в городе стадион. Однако инициаторов работ попросили изменить проект постройки. Они уменьшили высоту здания и отказались от строительства многоэтажной стоянки.