Историю европейского города поставили под сомнение из-за древней печи

Историю города Мюнхена в Германии поставили под сомнение из-за остатков древней печи и других элементов поселения, найденных при раскопках. Оказалось, что баварская столица может быть старше, чем считалось до сих пор, пишет Deutsche Welle.

Археологическая находка в виде керамических и деревянных изделий, а также остатков печей была сделана при подготовке к строительству нового отеля на улице Хохбрюккенштрассе (Hochbrückenstraße) в 300 километрах от исторического центра этого европейского города еще в 2020 году. В июле 2021-го исследователи сообщили, что создание предметов относится приблизительно к XI или XII векам. Из этого следует, что артефакты появились на территории города на 60-70 лет раньше официальной даты его основания Мюнхена — 1158 года.

«Это проливает совершенно новый свет на историю города. Вероятно, раньше на этом месте было сосредоточено гончарное и токарное дело», — пояснил руководитель земельного департамента по охране исторических памятников Матиас Пфайль (Mathias Pfeil). Разобраться с находкой поручили ученым. Далее власти Мюнхена примут решение, стоит ли переписывать историю города.

В июле из-за исторической находки в Калининграде приостановили строительство моста. На острове Канта обнаружили остатки крепостной стены Кнайпхофа XIV-XV веков, которая может относиться к самым ранним архитектурно-археологическим объектам города.