Доказана связь между вакциной от коронавируса и параличом

Два случая паралича лицевого нерва у одного и того же пациента после обеих доз вакцины Pfizer от BioNTech доказывают связь между препаратом и параличом Белла, причина которой неизвестна. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Британские специалисты описали первые в истории медицины два эпизода односторонних параличей лицевого нерва, когда мышцы на одной стороне лица становятся слабыми или парализованными, что происходит вскоре после каждой дозы вакцины от COVID-19. Хотя связь является несомненной, ученые не могут объяснить, почему это происходит. Ранее единичные случаи одностороннего паралича лицевого нерва были зарегистрированы в ходе клинических испытаний трех основных вакцин против COVID-19, одобренных для использования в Великобритании: Pfizer, Moderna и вакцина от Oxford/Astra Zeneca.

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Согласно отчету, паралич Белла наблюдался у 61-летнего мужчины европеоидной расы, у которого в анамнезе не было паралича лицевого нерва. У пациента был высокий индекс массы тела, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет второго типа. Обе дозы вакцины вводили в левую руку. У мужчины случился паралич Белла на правой стороне лица через пять часов после получения первой дозы вакцины Pfizer, а также наблюдался более тяжелый эпизод паралича Белла на левой стороне лица через два дня после приема второй дозы.

Обычный анализ крови и компьютерная томография головы не выявили никаких нарушений. Пациенту был прописан курс стероидов, и паралич лицевого нерва полностью исчез. Во втором случае ему также прописали стероиды, после чего его состояние нормализовалось.

Считается, что паралич Белла связан с воспалением лицевого нерва и отеком из-за скопления жидкости, вызванного вирусом. В 2004 году было показано, что инактивированная интраназальная вакцина против гриппа значительно увеличивает риск паралича Белла, и ее применение было прекращено. Увеличение случаев паралича Белла также наблюдалось после введения других противогриппозных и менингококковых вакцин, хотя причинно-следственная связь не была установлена. Хотя в большинстве случаев паралич проходит самостоятельно, симптомы могут вызывать значительную временную нетрудоспособность, влияющую на выражение лица и способность есть и пить.

Факторы риска включают диабет, ожирение, гипертонию, беременность и заболевания верхних дыхательных путей.