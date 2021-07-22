Российский футболист завершит карьеру в 23 года

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Михаил Лысов завершит карьеру. Об этом сообщает Sport24.

23-летний футболист не стал подписывать контракт с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижним Новгородом». Одна из причин — проблемы с сосудами. Лысов принял решение уйти из профессионального футбола.

На фоне проблем со здоровьем Лысов практически не играл. В сезоне-2019/2020 он вышел на поле в составе «Локомотива» лишь однажды.

Лысов — воспитанник «железнодорожников». Он дебютировал в составе первой команды в 2017 году. Вместе с клубом завоевал золотые медали чемпионата России. В 2019 году стал обладателем Кубка России.

Всего на счету Лысова 23 матча в составе московского клуба. С 2017 по 2019 год привлекался к играм за молодежную сборную России.