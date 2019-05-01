Футболист «Ромы» завершил карьеру в 21 год

Нигерийский защитник итальянской «Ромы» Нура Абдуллахи был вынужден завершить карьеру в 21 год. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Из-за проблем футболиста с сердцем клуб предоставил Абдуллахи отдых с марта 2018-го. Теперь же игрок обороны принял решение не возвращаться в футбол по медицинским причинам. Его контракт с римлянами был заключен до июня 2021 года.

Сообщается, что сам Абдуллахи не настроен полностью отстраниться от спорта. Вероятно, он продолжит сотрудничать с «Ромой» в качестве скаута или посла клуба.

Сезон-2017/2018 футболист провел в аренде в клубе Серии B «Перудже». Защитник отыграл лишь два матча. Он присоединился к «Роме» в 2016 году. Абдуллахи не провел ни одного матча в главной команде римлян, выступая в основном за молодежный состав.

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