Футболист завершил карьеру в перерыве матча

Корнербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» американец Вонта Дэвис покинул стадион в перерыве матча против «Лос-Анджелес Чарджерс» после чего объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает The Sun.

Футболист во время перерыва направился в раздевалку, переоделся и покинул стадион. Один из одноклубников Дэвиса назвал его поведение «абсолютно неуважительным». «Биллс» уступили в этой встрече со счетом 6:28. Позже, сам игрок объяснил случившееся, опубликовав пост в Instagram.

По его словам, за десятилетнюю карьеру он прошел через череду травм и операций, заставляя свое тело быть готовым к каждой игре. «Выйдя в этот вечер на поле я жестко и быстро столкнулся с реальностью: я понял, мне здесь больше не место», — подчеркнул 30-летний спортсмен.

Дэвис выступал в НФЛ с 2009 года. В его послужном списке, помимо «Биллс», значатся такие клубы как «Майами Долфинс» и «Индианаполис Колтс».

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