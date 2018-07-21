Трамп призвал наказать непатриотичных футболистов

Президент США Дональд Трамп призвал дисквалифицировать игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) за неуважительное отношение к американской символике. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Дискуссии по поводу национального гимна во время игр НФЛ продолжаются, не могу в это поверить! Неужели в регламенте не сказано, что игроки должны стоять, положив руку на сердце? Комиссионер лиги, который зарабатывает 40 миллионов долларов, должен сделать заявление: за первое нарушение — дисквалификация на игру, за второе — дисквалификация на сезон или лишение заработной платы!», — пожаловался Трамп в соцсети.

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Речь идет об акции протеста во время исполнения национального гимна. Игроки становятся на одно колено, таким образом привлекая внимание к проблемам чернокожего населения в Америке. Особенно частым такое поведение стало после того, как американский лидер назвал подобное поведение неуважением к символам страны. «Проблема вставания на одно колено не имеет отношения к расовой проблеме. Речь идет о неуважении к нашей стране, к ее флагу и гимну», — писал Трамп год назад.

В мае НФЛ запретила игрокам вставать на одно колено, однако профсоюз игроков не согласился с этим решением.

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