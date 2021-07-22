Самый приоритетный кандидат РФС оценил возможность возглавить сборную России

Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц оценил возможность возглавить национальную команду России по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

Кунтц поблагодарил за доверие к его кандидатуре, однако заявил, что в данный момент сосредоточен на работе с немецкой командой на Олимпийских играх в Токио. «Когда это все закончится, мы можем обсудить ваши слова еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России», — добавил он.

6 июля «Чемпионат.com» назвал Кунтца самым приоритетным кандидатом Российского футбольного союза (РФС). Позднее стало известно, что союз оставил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России. Среди них Кунтц, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

На фоне неудачи на чемпионате Европы-2020 пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.

