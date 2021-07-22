В Кремле прокомментировали неприезд Путина на Олимпиаду в Токио

В Кремле прокомментировали неприезд президента России Владимира Путина на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на то, что особенный режим проведения Игр делает визит Путина невозможным. Он также отметил, что на церемонии открытия Олимпиады не будет представителя президента.

Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.

Ранее 22 июля стало известно, что большинство россиян не знают имен отечественных олимпийцев. Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ужаснулся результатам исследования ВЦИОМ, согласно которому 97 процентов опрошенных россиян не имеют представления о членах сборной страны на Играх в Токио.

В 2016 году российский президент также не посетил открытие Олимпиады в Рио-де-Жанейро.