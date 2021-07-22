Первый матч нового сезона РПЛ пройдет без зрителей

Первый матч нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) пройдет без зрителей. Об этом сообщается на сайте клуба «Ростов».

Игра между ростовчанами и столичным «Динамо» состоится 23 июля. В своем заявлении клуб обратил внимание, что в будущем ситуация может измениться и зрители смогут вернуться на стадион.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ №18, решения о допустимой численности зрителей принимаются исходя из показателей распространения COVID-19 в регионе.

Часть болельщиков уже успели приобрести билеты на домашний матч ростовчан. В клубе заявили, что намерены приступить к возврату средств болельщикам.

Другой матч первого тура РПЛ между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом» в Москве смогут посетить обладатели QR-кода. Количество зрителей на трибунах не регламентировано.