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Обязательства Германии по соглашению о «Северном потоке-2» назвали незаконными

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Фото: Dmitry Lovetsky / AP

Положения соглашения Германии и США о «Северном потоке-2», в которых Берлин обязался добиваться санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины, противоречат идее суверенитета Германии и Европы. Такое мнение выразил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в заявлении, направленном «Ленте.ру».

«Экстерриториальные санкции были и остаются незаконными в соответствии с международным правом. Отказ от них должен быть само собой разумеющимся», — подчеркнул Эрнст.

Ранее политик заявил, что тот факт, что благодаря сделке строительство газопровода будет завершено без угрозы дальнейших санкций со стороны Вашингтона, — успех для Берлина. Кроме того, Эрнст счел положительным сигналом ряд положений совместного заявления ФРГ и США, касающихся развития энергосектора Украины. По его словам, обязательство помочь Украине в переходе к «зеленой» энергетике также является правильным и важным и отвечает интересам Европы.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

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