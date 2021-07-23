В Совфеде оценили исправленную карту Украины с Крымом на сайте Олимпиады

Сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков оценил исправленную на сайте Олимпиады в Токио «ошибку», связанную с принадлежностью Крыма. Он согласился с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым в том, что этот инцидент является поводом для реакции российских чиновников. Об этом политик сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Песков ранее отреагировал на инцидент с принадлежностью Крыма на сайте Олимпиады в Токио. «Думаю, это повод, чтобы нашему посольству и спортивным чиновникам предпринять соответствующие действия и задать соответствующие вопросы», — подчеркнул он.

22 июля на сайте Олимпийских игр в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина была отделена от Крыма границей. Министерство иностранных дел государства поручило посольству в Японии разобраться с инцидентом. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев «поприветствовал решение организаторов». Позднее линию убрали, а в Международном олимпийском комитете объяснили, что это произошло из-за ошибки провайдера.

Цеков назвал исправление «ошибки» на сайте Олимпиады необъективным

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Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что те, кто исправили якобы ошибку территориальной принадлежности Крыма, поступили необъективно. «Эти люди совершенно не интересуются ни историей Крыма, ни историей той же самой Украины, ни той ситуацией, которая была на полуострове до 14 года и особенно во время», — отметил политик.

По его словам, налицо вылезшая «впереди паровоза» очень глупая политика. Политик выразил убежденность, что со временем это изменится. «Я думаю, всем понятно, что Крым воссоединился с Россией навечно», — подчеркнул политик.

Нас, как вы понимаете, не особо беспокоят эти карты, на которых упрямо рисуют Крым составной частью Украиной. Для нас самое главное, что Россия признает нас своей составной частью, своим регионом Сергей Цеков Сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым

Он согласился с Песковым в том, что после этого инцидента от российских чиновников должна последовать реакция. По словам политика, они должны как минимум выразить недоумение по поводу решения Олимпийского комитета, который, как он считает, исправил ошибку.

«Мы должны в очередной раз подчеркнуть, что Крым является регионом России, и его территориальная принадлежность — вещь абсолютно незыблемая. Об этом надо говорить всем, в том числе чиновникам Олимпийского комитета», — заметил Цеков.

Сенатор Российской Федерации от законодательной власти Республики Крым убежден, что такую позицию необходимо постоянно транслировать, и заниматься этим должно российское посольство, министерство иностранных дел и Олимпийский комитет. «Должна постоянно вестись спокойная разъяснительная работа. И со временем она даст свой результат», — заключил политик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия началась 23 июля в 14:00 по московскому времени.