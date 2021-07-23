Потерявшая сознание на Олимпиаде российская лучница рассказала о случившемся

Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время соревнования на Олимпиаде в Токио, рассказала о случившемся. Слова спортсменки доступны в ее Instagram-сторис.

«Всем привет! На время ОИ я перестала вести свою страничку. Но ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!» — написала Гомбоева.

Ранее 23 июля другая российская лучница Ксения Перова рассказала, что с ее партнершей по сборной все в порядке. По словам спортсменки, Гомбоева получила солнечный удар. Как объяснил тренер национальной команды Станислав Попов, его подопечной стало плохо, когда она возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия начнется в пятницу, в 14:00 по московскому времени. Сборная России выйдет на парад спортсменов под 77-м номером.