Россиянка сравнила себя с роботом после первой медали на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анастасия Галашина, завоевавшая первую медаль в стрельбе для национальной сборной на Олимпийских играх в Токио, прокомментировала свое выступление. Ее слова приводит РБК.

24-летняя россиянка поделилась радостью от завоевания первой олимпийской медали. «Я, конечно же, очень рада. Это мои первые Олимпийские игры, и сразу же я завоевала медаль. Был тяжелый цикл, я справилась. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу», — сказала она.

Девушка также сравнила себя с роботом из-за умения сосредотачиваться и подавлять свои эмоции в ответственные моменты. «Нужно успокаиваться и ни о чем не думать. Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было то, что я все делала правильно», — сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Галашина выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. Уточняется, что российская спортсменка набрала 251,1 балла. На первом месте — установившая олимпийский рекорд китаянка Цянь Ян (251,8 балла), замыкает тройку швейцарка Нина Кристен (230,6 балла).