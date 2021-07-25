В Чехии обвинили американских дипломатов в терроризме

Американские дипломаты в России занимаются враждебной деятельностью, так как Вашингтону выгодно ухудшение отношений между Москвой и другими странами. Таким мнением поделился чешский журналист Роман Блашко, передает РИА Новости.

Конкретно он разбирает отношения между Россией и Чехией. По словам журналиста, чешские политики обвиняют в терроризме Москву за инцидент со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м, хотя, на самом деле, террористическую деятельность осуществляют их американские коллеги. В пример он привел недавний случай, когда сотрудник американского посольства украл с железной дороги стрелочный указатель.

«Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» — заключил чешский журналист.

Он также отметил, что есть чешские политики, которые зависят от западных спецслужб. Именно таким людям выгодно наносить ущерб собственной стране и России.

Об инциденте, который приводится в статье, стало известно 12 июля. О нем рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам Захаровой, весной на железнодорожной станции Осташков в Тверской области пропал стрелочный указатель. Полиция обнаружила по камерам наблюдения, что стрелку похитил и убрал к себе в багажник неизвестный мужчина. Отмечается, что номера на его машине были красного цвета, что говорило о ее принадлежности консульству, посольству или лицу, имеющему дипломатический статус. Позднее машину с такими же номерами остановили сотрудники ДПС. Дипломат уточнила, что за рулем находился представитель американского посольства в России.