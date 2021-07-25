Российская тхэквондистка завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летняя спортсменка уступила в финале турнира американке Анастасии Золотич в весовой категории до 57 кг. В полуфинале россиянка оказалась сильнее Кимии Ализадех Зенурин, представлявшей сборную беженцев на Играх.

Ранее 25 июля серебро завоевала еще одна россиянка — рапиристка Инна Дериглазова. Она также сумела пробиться в финал, но уступила представительнице США.

Первую золотую медаль в копилку отечественной сборной принесла Виталина Бацарашкина. Она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.