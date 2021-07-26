Бывший игрок «Ливерпуля» забил на 124-й минуте ударом со своей половины поля

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Маколи, выступающий за ирландский «Атлон», забил мяч ударом со своей половины поля. Видео опубликовано на канале Blood Red: Liverpool FC в YouTube.

21-летний форвард поразил ворота на 124-й минуте встречи кубка страны против «Уотерфорда» и оформил хет-трик. Его гол позволил «Атлону» сравнять счет (4:4) и перевести встречу в серию пенальти.

Маколи реализовал свою попытку, но его команда уступила со счетом 2:4. Матч стал для нападающего первым в составе «Атлона». С 2016 по 2019 год ирландец находился в системе «Ливерпуля», но не провел ни одного матча за основную команду красных.