Эмблема футбольного ЦСКА вошла в число самых красивых в мире

Эмблема московского футбольного клуба ЦСКА вошла в число самых красивых в мире. Рейтинг составило издание The Sun.

Логотип армейцев занял девятую строчку в опросе, за него проголосовали более 42 тысячи респондентов. На первом месте в рейтинге расположился клуб из Марокко «Раджа Касабланка». Он получил 3,5 миллиона голосов.

Второе место было отдано египетскому Аль-Ахли (3 миллиона голосов), на третьей строчке расположился бразильский «Флуминенсе» (162 тысячи). В первую десятку также попали мадридский «Реал», «Фенербахче», «Ливерпуль», «Барселона», чилийский «Коло Коло» и «Бешикташ».

Последний ребрендинг эмблемы ЦСКА произошел в 2008 году. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и не смогла квалифицироваться в еврокубки.