Врач назвала неочевидные симптомы одного из хронических заболеваний

О развитии хронического псориатического артрита может свидетельствовать множество разных неочевидных симптомов. Главный ревматолог столичного депздрава Алена Загребнева в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислила основные из них.

Псориатическим артритом называют хроническое заболевание суставов, которое сопровождается кожным заболеванием — псориазом. По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на состояние ногтей. Грибок на ногтевой пластине может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

«Боль в спине при псориазе имеет воспалительный ритм, чаще всего появляется в возрасте до 40 лет. Преимущественно беспокоит пациента в покое», — рассказала врач.

Кроме того, она отметила, что больные псориатическим артритом часто страдают от утренней скованности. Еще одним признаком заболевания является пяточная шпора. Так называют воспаление подошвенного апоневроза, которое не позволяет наступать на пятку без боли.

Ранее Загребнева рассказала о неожиданном препарате от COVID-19. По ее словам, россияне, проходящие терапию от псориаза, легче переносят COVID-19 из-за принимаемых препаратов.