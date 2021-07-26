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В Турции экстренно посадили самолет с министром обороны

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Фото: pixabay.com

Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром совершил экстренную посадку после столкновения с птицей. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Инцидент произошел вскоре после взлета воздушного судна с аэродрома в южной турецкой провинции Газиантеп. Министр возвращался из инспекционной поездки на границу с Сирией. На борту с ним находились глава Генштаба Турции генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.

После столкновения с птицей образовалась трещина в стекле, самолет совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту в России из-за срабатывания датчика неисправности давления.

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