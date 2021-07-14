Авиакомпания объяснила жару на рейсе с открывшим аварийный люк пассажиром

Жара в самолете, следовавшего из Москвы в турецкую Анталью, началась из-за технических проблем с оборудованием. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель авиакомпании «Россия».

Он объяснил, что пока самолет стоит в аэропорту, его охлаждает наземный кондиционер. После закрытия дверей он был отключен, и вместо него была подсоединена установка воздушного запуска двигателей компании «Шереметьево Хэндлинг», которая оказалась неисправна.

На ее замену потребовалось около десяти минут, и за это время температура в салоне повысилась. Тогда один из пассажиров встал с кресла и открыл аварийный люк. Из-за открытия двери надулся спасательный трап, который лишь по случайности не загорелся от перронной техники.

«"Россия" сожалеет, что пассажиры рейса стали невольными свидетелями и участниками ситуации, которая из-за действий одного из пассажиров закончилась заменой воздушного судна. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства, вызванные температурой в салоне самолета. Персонал сделал все возможное для сокращения задержки вылета рейса на резервном воздушном судне», — сказал представитель компании.

Ранее очевидица раскрыла детали инцидента с задержкой авиарейса, о котором идет речь. По словам женщины, остальные пассажиры на борту видели, кто именно открыл аварийный люк, однако вступились за мужчину. В итоге он смог улететь в Турцию на следующем самолете.

Утром в воскресенье, 11 июля, был задержан на два часа вылет рейса Москва — Анталья из аэропорта Шереметьево, когда на борту уже находились люди. Система кондиционирования в самолете не работала — некоторые из пассажиров теряли сознание из-за духоты. Устав ждать, мужчина открыл дверь лайнера. В результате инцидента авиакомпании «Россия» пришлось перенести время вылета и заменить воздушное судно.