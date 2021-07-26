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Соседи зарезанной семьи контр-адмирала ВМФ в Петербурге рассказали о трагедии

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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Соседи зарезанной семьи контр-адмирала ВМФ Леонида Лобанова в Петербурге рассказали о деталях, связанных с трагедией. Их слова приводит портал 78.ru.

По словам жителей дома на улице Бутлерова, где произошло убийство, они несколько раз жаловались на неприятный запах, идущий из одной из квартир. Сначала его связали с гниющим из-за жары мусором во дворе, однако затем решили обратиться в полицию.

Также жильцы отметили, что не слышали никаких криков и шума из квартиры. Семью генерала они охарактеризовали как культурную и интеллигентную, все родственники были в хороших отношениях друг с другом, а самого Лобанова соседи назвали« хорошим и уравновешенным человеком». По их словам, он жил отдельно в собственной квартире, однако никогда не забывал о родных, хорошо к ним относился, приносил продукты, когда его жена болела, трепетно относился к сыну.

Ранее сообщалось, что в доме отставного контр-адмирала ВМФ Лобанова обнаружили тела его 84-летней супруги и 56-летнего сына. Убитые лежали на диване в нижнем белье с перерезанным горлом и вспоротым животом. По предварительным данным, трупы находились в квартире около двух недель. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Из дома адмирала исчезла связка ключей. Следователи заподозрили в преступлении главу семейства. Вскоре оперативники установили, что 16 июля Лобанов-старший погиб под колесами электрички. При себе у него был нож.

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