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Шепелев заявил о возможном переезде сына от Фриске за границу

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Фото: @dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын Платон от певицы Жанны Фриске может через несколько лет уехать учиться в другую страну. Слова знаменитости передает журнал Hello!.

По словам Шепелева, это может произойти через пять, семь или десять лет. Телеведущий отметил, что многие учителя хвалят Платона за его жизнерадостность и чувство юмора. «Так что уверен, с этими качествами и с его блестящей головой он не пропадет», — подчеркнул он.

Шепелев рассказал, что уже говорил с сыном о возможном переезде за границу. «Но он все равно пока не спешит уезжать, ведь никто не готовит бургеры лучше, чем папа», — поделился он.

Также телеведущий заявил, что главной страстью его ребенка является рок-музыка. Известно, что Платон растет музыкально одаренным мальчиком: он уже сам пишет песни, играет и даже поет. Отец добавил, что старается поддержать в сыне интерес к творчеству.

Ранее телеведущий впервые показал, как выглядит его ребенок от Фриске. Шепелев объяснил, что долгое время не публиковал фотографии с Платоном, чтобы защитить его от пристального внимания.

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили вместе в гражданском браке. В 2013 году у пары родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

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