Участники первого российского «антиковидного бунта» получили реальные сроки

Первые пять участников «антиковидного бунта» против вводимых из-за пандемии ограничений, который прошел во Владикавказе весной 2020 года, получили реальные сроки за участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщает Znak.

Акция протеста прошла 20 апреля 2020 года на площади Свободы в центре Владикавказа. Участники жаловались на потерю работы из-за режима самоизоляции и отсутствие достоверной, по их мнению, информации о ситуации c COVID-19. Всего на демонстрации собралось около 2,5 тысяч человек.

Полиция и Росгвардия потребовали, чтобы протестующие покинули площадь, однако те отказались, а некоторые и вовсе оказали сопротивление: кидали в силовиков камни и другие подручные предметы. Сообщается, о 17 пострадавших силовиках.

В отношении пятерых жителей Северной Осетии — Артура Бугулова, Аслана Гасиева, Магомеда Кадырова, Давида Окруашвили и Зазы Царитова — возбудили уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Российской Федерации («Участие в массовых беспорядках»). Следствие считает, что они были в числе активных участников сопротивления. В качестве доказательств в суде были представлены видеозаписи и свидетельские показания полицейских.

Гасиев и Царитов полностью признали свою вину, остальные заявили, что случайно оказались рядом с местом событий. Также Окруашвили согласился, что не прицельно бросил камень в сторону полицейских, так как поддался эмоциям.

Всех пятерых признали виновными. Признавшие вину подсудимые получили по пять лет лишения свободы, остальные до пяти с половиной. Завтра приговор огласят еще пятерым обвиняемым по этому делу.

Митинг во Владикавказе стал первым в России массовым несанкционированным протестом против режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В Кремле акцию назвали незаконной и несущей угрозу для эпидемиологической обстановки.