Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном

Министерство обороны Армении отчиталось о трех погибших военнослужащих в ходе столкновений с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом пишет «Sputnik Армения».

В Ереване отметили, что армянские солдаты погибли в результате нападения со стороны Баку. По данным армянского военного ведомства, еще двое военных получили ранения, судьба еще пятерых в настоящий момент уточняется.

Ранее стало известно о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев на армяно-азербайджанской границе. В Армении заявили, что жертвы есть с двух сторон, и обвинили Азербайджан в провокации и обострении ситуации.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в Карабахе. Ереван и Баку договорились остаться на занятых позициях, а в регион были направлены российские миротворцы. Несмотря на это, на армяно-азербайджанской границе продолжаются локальные столкновения, связанные с нерешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.

