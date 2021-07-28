Google поможет отказаться от iPhone

Google выпустит приложение для быстрого перехода с iPhone на смартфоны под управлением Android. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Упоминание программы, которая получит название Switch to Android, появилось в коде новой версии штатного приложения для переноса информации «Восстановление данных» (Data Restore Tool). Судя по всему, приложение будет доступно в App Store для смартфонов на базе iOS. С помощью сервиса пользователи iPhone смогут перенести данные со своего телефона на Android-устройство, таким образом отказавшись от гаджета и экосистемы Apple.

В скрытом разделе обнаружены данные о процессе переноса информации с iPhone. Миграция будет осуществляться с помощью Google. Сервис создаст точку доступа Wi-Fi, предложит подключиться к ней и перенести все файлы и настройки со старого устройства на новое. В описании программы уточняется, что для перебрасывания контактов, СМС и конфиденциальных данных пользователю нужно будет ввести данные от учетной записи iCloud.

В пользовательском соглашении Switch to Android говорится, что в процессе миграции будут перенесены все данные за исключением платных приложений. Их нужно будет приобрести в магазине Google Play отдельно.

Журналисты отметили, что появление программы для переноса данных с iPhone на Android-девайсы в App Store является вопросом времени. Аналогичный инструмент Move to iOS присутствует в App Store более пяти лет.