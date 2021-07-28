Москвичей предупредили о ливне с грозами

Ливни с грозами ожидаются в Москве в среду, 28 июля. Об этом предупредила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, слова которой передает РИА Новости.
Она отметила, что столбик термометра поднимется до 26 градусов. «Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы», — уточнила специалист.
Синоптик добавила, что атмосферное давление в городе будет падать и к вечеру окажется пониженным — 743 миллиметра ртутного столба. «Грозовые облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово, поэтому в течение двух-трех часов на западе [столицы] могут брызнуть дожди», — заключила Волосюк.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о наступлении дождливой погоды в европейской части страны. Она придет 28 июля и сохранится до конца месяца, однако уже со второй половины 29 июля осадки станут «летними» и комфортными.