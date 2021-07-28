Москвичей предупредили о ливне с грозами

Ливни с грозами ожидаются в Москве в среду, 28 июля. Об этом предупредила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, слова которой передает РИА Новости.

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Она отметила, что столбик термометра поднимется до 26 градусов. «Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы», — уточнила специалист.

Синоптик добавила, что атмосферное давление в городе будет падать и к вечеру окажется пониженным — 743 миллиметра ртутного столба. «Грозовые облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово, поэтому в течение двух-трех часов на западе [столицы] могут брызнуть дожди», — заключила Волосюк.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о наступлении дождливой погоды в европейской части страны. Она придет 28 июля и сохранится до конца месяца, однако уже со второй половины 29 июля осадки станут «летними» и комфортными.

