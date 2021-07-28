Instagram сделает закрытыми новые аккаунты подростков

Социальная сеть Instagram усилит меры защиты безопасности подростков и сделает новые аккаунты пользователей младше 16 лет приватными, сообщается на сайте компании. Однако если подросток захочет сделать свою страницу открытой, то он сможет сделать этот выбор.

Аккаунты всех пользователей Instagram младше16 лет (в некоторых регионах младше 18 лет) по умолчанию станут закрытыми. Это означает, что другие пользователи не смогут подписаться на страницу и следить за ее обновлениями без разрешения самого подростка. Кроме того, контент детей невозможно будет найти в разделе Explore, Reels или «рекомендуемых аккаунтах».

При этом если подросток захочет «открыть» свой аккаунт, то он сможет изменить эту опцию в настройках. Ранее пользователи еще при регистрации выбирали, какой будет их страница — открытой или закрытой.

«Мы разработали новую технологию, которая позволит нам находить аккаунты, в которых было замечено потенциально подозрительное поведение, и запрещать взаимодействовать с учетными записями молодых людей», — подчеркнула компания в своем заявлении.

В Instagram объяснили, что в список подозрительных аккаунтов аккаунтов вносят ранее заблокированных взрослых пользователей, а также страницы тех, о ком сообщал сам ребенок. Рекламодатели также не смогут напрямую показывать рекламу пользователям социальной сети до 18 лет.

Ранее россияне назвали самую опасную для детей соцсеть. Отмечается, что 56 процентов опрошенных переживают, если дети проводят много времени в TikTok.