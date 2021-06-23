Instagram и Facebook запустят сервис коротких видео и музыку в России

Instagram и Facebook с 23 июня запустят сервис коротких видео Reels и музыку в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей социальной сети.

Пользователи сервисов получат доступ к музыкальным функциям в обеих социальных сетях, им также станет доступен новый музыкальный стикер в Stories. Помимо этого, на Facebook появится возможность закрепить в шапке личного профиля в разделе «Хобби и интересы» свой любимый трек, который будет проигрываться при посещении страницы.

Другим нововведением станет сервис коротких развлекательных видео Reels, в котором пользователи смогут снимать ролики длительностью до 30 секунд, накладывать на них различные эффекты и публиковать их в виде поста или истории. Отмечается, что данные функции доступны для жителей США и ряда других стран уже на протяжении нескольких лет.

Ранее создатели Instagram представили новую функцию, благодаря которой пользователи могут выбирать свое местоимение в настройках профиля. Местоимение отображается справа от имени человека и выделяется маленькими буквами серого цвета. При желании пользователь может отображать свое местоимение только для подписчиков.