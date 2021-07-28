Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку от YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн набрал 10 миллионов подписчиков и получил бриллиантовую кнопку от YouTube. Награду вручила компания по работе с инфлюэнсерами Yoola, с которой сотрудничает артист. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленту.ру».

В компании рассказали, что приступили к работе с Моргенштерном четыре года назад, когда исполнитель только начинал музыкальную карьеру. В Yoola объяснили, что помогали ему с решением различных вопросов, связанных с YouTube-каналом и контентом для него.

«Когда я начал заниматься музыкой, то решил, что серьезному артисту ни к чему заниматься блогом, и... я удалил все видео со своего YouTube-канала», — рассказал Моргенштерн. После этого музыкант обратился в компанию Yoola и попросил вернуть ролики — специалисты смогли вернуть их на канал.

«Алишер всегда открыт к новым идеям и не боится экспериментов. Но при этом прежде чем что-то сделать, он всегда взвешивает все "за" и "против". Он своим примером показывает, что нет пределов совершенству — не надо останавливаться, даже если кажется, что максимум достиг», — оценила награждение рэпера руководитель отдела по работе с топ-партнерами Yoola Юлия Бочкарева.

Ранее стало известно, что Моргенштерн занял третье место в топ-10 популярных российских исполнителей, которых слушают за рубежом пользователи стримингового сервиса Spotify.