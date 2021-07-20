Названы самые популярные за рубежом российские исполнители

Названы топ-10 популярных российских исполнителей, которых слушают за рубежом пользователи стримингового сервиса Spotify. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Наиболее популярным стал русский классик Петр Чайковский, он занял первую строчку рейтинга. «Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, все еще остается любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify», — рассказали в пресс-службе Spotify.

Второе место занял дуэт из Ижевска Rauf & Faik, на третьем оказался рэпер Моргенштерн. Представители Spotify отметили, несмотря на то что Моргенштерн часто сравнивает себя с классиками в своих песнях, он не смог обогнать по прослушиваниям Чайковского.

Группа «Тату» попала в рейтинг на седьмое место, а среди других самых популярных русских исполнителей за рубежом стали аудиовизуальный проект IC3PEAK, диджей ARTY, певец Jony, дуэт Miyagi & Andy Panda и электронный музыкант Tony Igy.

Ранее, 15 июля, сервис Spotify представил самых прослушиваемых музыкантов в России. Первое место среди сольных исполнителей занял Моргенштерн, на второй строчке рэпер Скриптонит, а затем kizaru и ЛСП. Пятерку замыкает хип-хоп-артист Pharaoh, сместивший на шестое место Boulevard Depo.