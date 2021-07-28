Россия
 
Последние новости
Изгнанный теннисистом Медведевым иностранный журналист объяснил случившееся
Шойгу назвал последствия попыток США разместить военные базы в Центральной Азии
61-летняя россиянка снялась для Playboy и вызвала споры в сети
В Сочи запретили строить многоквартирные дома
В России выявили 22 420 новых случаев коронавируса
Сергей Безруков заявил о планах усыновить ребенка
Польшу призвали смириться со строительством «Северного потока-2»
Армения заявила о прекращении огня на границе с Азербайджаном
В России оценили высказывание Байдена о «проблемах» Путина
В Москве покончила с собой дважды переболевшая коронавирусом пенсионерка 
Новости партнеров
Прослушать новость

Госдума взялась за нападение соседа на россиянок во время девичника

Перейти в «Мою Ленту»
Эрнест Валеев
Эрнест Валеев
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Представитель Тюменской области в Государственной Думе депутат Эрнест Валеев заявил, что возьмет под контроль расследования нападения на девушек, в чью квартиру через балкон забрался мужчина и избил их. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Что касается травли — к сожалению, сегодня такое есть. Что касается контроля за расследованием — я, безусловно, это возьму себе на заметку, и я думаю, что оценка будет дана всем действиям мужчины и травле в соцсетях там, где будут установлены лица», — уточнил Валеев.

По его словам, в Госдуме создали рабочую группу, которая разработает меры против травли в социальных сетях. В настоящее время полиция проводит проверку инцидента. Как отметили пострадавшие, они вызывали правоохранителей в день происшествия, но к ним никто не приехал. Позже они сами пришли в отделение и написали заявление.

В Тюмени мужчина залез в соседскую квартиру через балкон на первом этаже и избил девушек, которые отмечали девичник подруги. Россиянину не понравилось, что участницы девичника шумят. Сначала он ударил беременную, а затем напал на остальных, кричал и матерился.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка вынудила дочь-школьницу отказаться от заявления о домашнем насилии
Пьяный россиянин избил бывшую девушку и набросился на полицейских
Избивший россиянку блогер оказался готов отработать наказание официантом