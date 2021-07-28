Госдума взялась за нападение соседа на россиянок во время девичника

Представитель Тюменской области в Государственной Думе депутат Эрнест Валеев заявил, что возьмет под контроль расследования нападения на девушек, в чью квартиру через балкон забрался мужчина и избил их. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Что касается травли — к сожалению, сегодня такое есть. Что касается контроля за расследованием — я, безусловно, это возьму себе на заметку, и я думаю, что оценка будет дана всем действиям мужчины и травле в соцсетях там, где будут установлены лица», — уточнил Валеев.

По его словам, в Госдуме создали рабочую группу, которая разработает меры против травли в социальных сетях. В настоящее время полиция проводит проверку инцидента. Как отметили пострадавшие, они вызывали правоохранителей в день происшествия, но к ним никто не приехал. Позже они сами пришли в отделение и написали заявление.

В Тюмени мужчина залез в соседскую квартиру через балкон на первом этаже и избил девушек, которые отмечали девичник подруги. Россиянину не понравилось, что участницы девичника шумят. Сначала он ударил беременную, а затем напал на остальных, кричал и матерился.