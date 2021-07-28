Американские фехтовальщики отказались выходить на матч с Россией на Олимпиаде

Американские саблисты отказались выходить на матч с российскими соперниками на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Команды фехтовальщиков должны были встретиться в матче за седьмое и восьмое места, однако сборная США не появилась на дорожке. Отмечается, что причиной стали травмы спортсменов. В итоге американским спортсменам засчитали техническое поражение, а россияне заняли седьмое место.

Ранее российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко потерпели поражения в командном турнире от сборной Германии, а в четвертьфинале — от египтян. Таким образом, они не смогли побороться за медали Олимпиады. В личном турнире россияне также не завоевали наград.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.