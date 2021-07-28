Преступник ограбил магазин на миллионы евро благодаря Ван Дамму

Во Франции пойманы преступники, причастные к ограблению ювелирного магазина Chaumet в центре Парижа. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ограбление произошло 27 июля. Седовласый злоумышленник в светло-сером костюме, белой рубашке и галстуке пришел в магазин под видом покупателя. Он завел разговор с продавцами, а затем достал нож и угрозами заставил отдать ему драгоценности на сумму от двух до трех миллионов евро (175-260 миллионов рублей).

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По стечению обстоятельств именно в этот момент актер Жан-Клод Ван Дамм направлялся в другой магазин, расположенный на той же улице. Это отвлекло посетителей соседнего кафе и позволило преступнику скрыться незамеченным. Пока все глазели на знаменитость, грабитель вышел на улицу с добычей, вскочил на электросамокат и беспрепятственно уехал.

На следующий день подозреваемого и его возможного пособника задержали в департаменте Мозель недалеко от французской границы. Издание Le Point утверждает, что у них были билеты на автобус, идущий в Сербию. Большая часть похищенных драгоценностей уже найдена.

В 2017 году сообщалось, что в Лондоне пенсионер с зонтом напал на вооруженных грабителей, которые ломали закрытую дверь ювелирного магазина при помощи топоров и кувалды. Преступникам удалось сбежать.