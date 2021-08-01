Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпийские игры

Организационный комитет Олимпийских игр-2020 лишил аккредитации грузинских спортсменов. Об этом сообщает исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто, передает РИА Новости.

По его словам, члены команды Грузии покинули территорию Олимпийской деревни, чтобы посмотреть достопримечательности, что является грубым нарушением правил поведения Олимпиады в Токио. Муто подчеркнул, что грузинское посольство уже принесло извинения за данный инцидент.

Исполнительный директор оргкомитета также рассказал, что аккредитации был лишен сотрудник соревнований, арестованный за хранение наркотиков.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил главу Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова аккредитации на Игры в Токио. В конце июня Агапитов был назначен исполняющим обязанности главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). В ноябре 2020-го, когда функционер выдвинул свою кандидатуру на пост, МОК напомнил ему, что в бытность спортсменом в 1994 году Агапитов попался на допинге и был дисквалифицирован.МОК мотивировал это тем, что официальные лица не должны быть причастны к антидопинговым нарушениям.