Белорусский союз журналистов приостановил участие в международной федерации

Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает взаимодействие с ее исполнительными структурами. Об этом 2 августа сообщил сайт БСЖ.

Белорусская организация утверждает, что МФЖ игнорирует ее позицию и аргументы при рассмотрении вопросов о свободе слова в республике, безопасности сотрудников СМИ и «защите информационного пространства от внешних медиа-манипуляций».

Кроме того, международная федерация не проявляет солидарности с белорусскими журналистами при нарушении их базовых прав и свобод иностранными государствами и неправительственными организациями, заявил БСЖ.

«Чиновники МФЖ неоднократно позволяли себе грубое политическое вмешательство в дела Беларуси и профессионального медиасообщества, проводили явно ангажированную и неконструктивную политику», — сказано в заявлении.

В качестве примера таких действий Белорусский союз журналистов указал то, что представители федерации не осудили покушение на ведущего госканала Григория Азаренка, о котором ранее заявил президент Александр Лукашенко.

В Белоруссии несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. В феврале две журналистки телеканала «Белсат» были отправлены в колонию за стрим с одной из акций. В конце июля суд в Гомеле признал канал экстремистским.

В мае в Белоруссии по требованию Генпрокуратуры был заблокирован портал Tut.by, в июле — издание «Наша Нiва». У журналистов нескольких региональных СМИ прошли обыски. Генпрокурор заявил, что против 50 интернет-ресурсов поданы иски за распространение экстремизма и подрыв общественно-политического порядка.