Девушка выгнала отца из дома из-за еды

Пользовательница Reddit под ником austere95 поделилась историей о том, как поругалась с отцом. Девушка рассказала, что была вынуждена выгнать родителя из дома из-за еды.

Автор поста сообщила, что в подростковом возрасте у нее выявили расстройство пищевого поведения. Родители отказались считать это большой проблемой, и в итоге дочери самой пришлось бороться с недугом. «Я обратилась за помощью к специалисту, и сейчас все уже в норме. Я ем только здоровую пищу и получаю большое удовольствие от ее приготовления. У меня на кухне всегда много овощей и фруктов», — поделилась она.

Девушка отметила, что отец планировал погостить у нее неделю. Мужчина должен был сам готовить для себя завтраки, пока дочь была на работе. Обеды и ужины автор поста взяла на себя. «Он пожаловался, что хочет "настоящую еду". На следующий день тайком выбросил все мои продукты и вместо них купил полуфабрикаты, несколько килограммов мяса и картошки, сладкое и фастфуд», — вспомнила пользовательница.

Поступок родителя довел девушку до слез. Она выставила все его вещи в коридор и попросила «немедленно уйти». Автор поста заявила, что после конфликта с ней связались другие родственники и назвали ее бессердечной. Девушка призналась, что испытывает угрызения совести, но в то же время понимает, что она не может жертвовать своим здоровьем ради семьи.

Ранее пользователь Reddit опубликовал историю о том, как однажды ночью решил проверить, вернулась ли его 17-летняя дочь с прогулки. Мужчина вошел в ее комнату и случайно раскрыл многолетний обман.