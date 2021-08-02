Назвавший православный храм сараем депутат Госдумы отказался извиняться

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, который назвал православный храм сараем, отказался извиняться за свои слова на встрече с населением. Уточняется, что его не смутило даже заявление в полицию, сообщает Znak.

Он отметил, что не понимает, зачем нагружать его делами МВД.

«За свою жизнь я построил четыре храма, в том числе выделял средства и на строительство той самой церкви в Половинском районе. Но, когда я приехал на место, я увидел, что храма нет и вместо него стоит какой-то сарай. Я назвал все увиденное своими именами», — прокомментировал Ильтяков.

Депутат добавил, что если бы допустил оскорбление храма, то ему «лучше бы не рождаться». Кроме того, «пока не начнут плясать на иконах, как это уже было», оскорбить верующих нельзя, заключил он.

Ильтяков назвал православный храм сараем на встрече с жителями одного из районов Курганской области 31 июля. К нему обратился местный священник с просьбой помочь с решением проблем при строительстве. «А для кого строить ваш сарай?» — спросил его депутат Госдумы.

В свою очередь, представители движения «Сорок сороков» захотели привлечь к уголовной ответственности Ильтякова. Как отметил координатор движения Георгий Солдатов, порядка десяти человек уже написали на депутата заявление в МВД по статье об оскорблении чувств верующих.