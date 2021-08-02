Названы города России с самым быстрым ростом цен на вторичное жилье

Калининград назвали лидером среди российских городов по росту цен на вторичное жилье. За год стоимость квадратного метра увеличилась на 41,6 процента, составив 93,6 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра ЦИАН.

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Аналитики проанализировали данные из 89 городов с населением от 100 тысяч жителей. Ниже Калининграда расположились Сочи и Улан-Удэ, где рост достиг 38,4 и 36,2 процента соответственно. В топ-5 также вошли Петрозаводск (34,7 процента) и Белгород (32,9 процента). Чуть больше 30 процентов показатель достиг в Севастополе и Новороссийске.

Топ-20 списка городов замкнули Пушкино (25,9 процента), Домодедово (25,7 процента) и Благовещенск (27,3 процента). Чуть выше расположились Балашиха (27,5 процента), Королев (27,3 процента), Нижний Новгород (26,6 процента) и Щелково (26,1 процента).

«На вторичном рынке продолжается ценовая стагнация, цены за месяц увеличились среднем на 1,1 процента. В 2020 году льготная ипотека значительно разогнала цены на первичном рынке, в результате чего часть покупателей уже сместила внимание на вторичку», — пояснил руководитель центра Алексей Попов.

Ранее эксперты консалтинговой группы SRG назвали лидера среди российских городов по росту цен на однокомнатные квартиры. Рейтинг возглавил Краснодар, где в первом квартале 2021 года стоимость стоимость однушки выросла на 11,83 процента. В топ-3 списка вошли Омск и Воронеж с показателями в 7,2 процента и 6,03 процента, соответственно.