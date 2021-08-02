Все обгоревшие после взрыва на ростовском химкомбинате рабочие скончались

Все семеро рабочих, которые получили ожоги после взрыва на ростовском химическом комбинате «Каменский», скончались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», — цитирует собеседника агентство.

Вечером 29 июля на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области произошел взрыв. У шестерых госпитализированных было выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов. Одна из сотрудниц комбината рассказала, что пострадавшие при взрыве работали на комбинате недавно.

Позднее в сети появилось видео с места происшествия, на кадрах которого заметны столбы дыма, которые поднимаются над зданием.

Комбинат «Каменский» является одним из самых крупных химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно данным с официального сайта завода, комбинат «Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».