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Все обгоревшие после взрыва на ростовском химкомбинате рабочие скончались

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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Все семеро рабочих, которые получили ожоги после взрыва на ростовском химическом комбинате «Каменский», скончались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», — цитирует собеседника агентство.

Вечером 29 июля на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области произошел взрыв. У шестерых госпитализированных было выявлено 100 процентов химических ожогов тела, еще у одного пострадавшего — 80 процентов. Одна из сотрудниц комбината рассказала, что пострадавшие при взрыве работали на комбинате недавно.

Позднее в сети появилось видео с места происшествия, на кадрах которого заметны столбы дыма, которые поднимаются над зданием.

Комбинат «Каменский» является одним из самых крупных химических предприятий юга России и градообразующим предприятием города Каменск-Шахтинский. Согласно данным с официального сайта завода, комбинат «Каменский» выпускает «важнейшую химическую продукцию для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».

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