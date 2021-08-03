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В российском детском лагере произошла вспышка COVID-19

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Караидельском районе Башкирии в детском лагере имени Гастелло 11 человек заразились коронавирусом. О вспышке COVID-19 в российском оздоровительном учреждении сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инфекцию выявили у шести детей и пяти взрослых. Всего в лагере отдыхают 201 человек, в том числе 43 сотрудника.

Как сообщили в прокуратуре, заболевшие коронавирусом были вывезены из детского лагеря. Кроме того, сотрудники провели дезинфекцию территории и помещений учреждения.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Ранее в международном детском лагере «Артек» в Крыму выявили вспышку COVID-19. Заболело 12 детей, их отправили в детскую инфекционную больницу Симферополя. В оздоровительном учреждении провели дезинфекцию помещений.

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