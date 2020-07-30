В российском приюте для детей зафиксирована вспышка коронавируса

В Астраханской области зафиксирована вспышка коронавируса в социальном приюте для детей «Любава». COVID-19 заболели 14 воспитанников из 22-х, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Помимо воспитанников, в приюте коронавирусом заразились 15 сотрудников. «Взрослые пациенты пока находятся под наблюдением врачей амбулаторной службы Енотаевской районной больницы. Воспитанники и работники с отрицательными результатами на COVID-19 также продолжают находиться под наблюдением врачей как контактные лица», — добавили в Минздраве.

Причина вспышки коронавируса не уточняется. Приют приостановил работу.

Ранее вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере в Астраханской области. По данным властей, инфекцию выявили сразу у пятерых сотрудников лагеря «Астраханские зори». После получения результатов тестирования учреждение приостановило работу, а зараженных отправили в изолятор. Теперь медикам предстоит проверить всех отдыхавших в лагере подростков.