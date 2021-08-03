Появились подробности о похитителе запертой в подвале алтайской школьницы

Похититель школьницы из города Бийска Алтайского края — местный житель, рожденный в селе Малоенисейском. Подробности о нем рассказал глава администрации Малоенисейского сельсовета Михаил Неверов в интервью телеканалу «360».

По его словам, обвиняемый является замкнутым человеком. «Вреда людям с его стороны я не замечал. Сам по себе жил, где-то металл нароет, продаст, воровать — не воровал, сам себя кормил», — рассказал Неверов.

Ранее появились подробности похищения запертой в подвале алтайской школьницы. Стало известно, что похититель заметил девочку на берегу реки и решил оглушить ее. Потом он положил ее в прицеп мотоблока и отвез к себе домой.

Школьница из города Бийска пропала 31 июля — днем она уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. В ее поисках были задействованы сотни волонтеров, следователи и сотрудники полиции. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой.